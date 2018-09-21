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    Автором найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів було визнано форварда «Інтера» (відео)

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    Мауро Ікарді - Автором найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів було визнано форварда «Інтера» (відео)
    Мауро Ікарді

    Визначився переможець у голосуванні за найкращий гол 1-го туру

    Визначився переможець у голосуванні за найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів.

    Гол форварда «Інтера» Мауро Ікарді визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

    За підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників на сайті організації, гол Ікарді набрав найбільшу кількість голосів та виборов звання найкращого у першому турі.

    До слова, за звання автора найкращого голу першого туру Ліги чемпіонів також боролися Усман Дембеле («Барселона»), Маріано Діас («Реал») та Ренату Санчеш («Баварія»).

    Джерело: Футбол 24

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