Автором найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів було визнано форварда «Інтера» (відео)
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Мауро Ікарді
Визначився переможець у голосуванні за найкращий гол 1-го туру
Визначився переможець у голосуванні за найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів.
Гол форварда «Інтера» Мауро Ікарді визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.
За підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників на сайті організації, гол Ікарді набрав найбільшу кількість голосів та виборов звання найкращого у першому турі.
До слова, за звання автора найкращого голу першого туру Ліги чемпіонів також боролися Усман Дембеле («Барселона»), Маріано Діас («Реал») та Ренату Санчеш («Баварія»).
Джерело: Футбол 24