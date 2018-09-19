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    Баскетболісти «Дніпра» розпочнуть новий сезон у Греції (відео)

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    Баскетболісти «Дніпра» розпочнуть новий сезон у Греції (відео)

    Команда Дениса Журавльова вже прибула до Греції

    Віце-чемпіон України баскетбольний клуб «Дніпро» розпочне новий сезон у Греції матчем 1-го кваліфікаційного раунду Кубка Європи ФІБА проти «Лавріо».

    Баскетбольний поєдинок проти грецького клубу відбудеться 20 вересня і розпочнеться о 19.00, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Команда Дениса Журавльова вже прибула до Греції.

    Також 20 вересня перший матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА зіграють на виїзді проти норвезького «Кьонгсберга» «Черкаські Мавпи».

    Матчі-відповіді відбудуться 26 вересня.

    Кубок Європи баскетбол
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