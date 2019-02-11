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    Відео

    «Бенфіка» знищила суперника в чемпіонаті Португалії з двозначним рахунком (відео)

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    «Бенфіка» знищила суперника в чемпіонаті Португалії з двозначним рахунком (відео)

    Постраждав «Насьонал»

    У матчі 21-го туру чемпіонату Португалії «Бенфіка» розгромила «Насьональ» з рахунком 10:0. Зустріч відбулася в Лісабоні на стадіоні «Да Луш».

    По два м'ячі в цьому матчі забили Харіс Сеферович і Жонас, ще по голу на рахунку Алехандро Грімальдо, Жоау Секейра, Піцці, Франсишку Феррейра, Рубен Діаш і Рафаел Сілва.

    Після матчу «Бенфіка», набравши 50 очок, займає друге місце в турнірній таблиці португальського національного чемпіонату. «Насьональ» (20) знаходиться в зоні вильоту на 16-му місці.


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