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    Боксер втік з рингу від нігерійського нокаутера на першій секунді бою (відео)

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    Ефе Аджагба - Боксер втік з рингу від нігерійського нокаутера на першій секунді бою (відео)
    Ефе Аджагба

    Доволі дивна ситуація, яка завершилася дискваліфікацією

    Американський супертяж Кертіс Харпер (13-6, 9 КО) вийшов на бій з нігерійським нокаутером Ефе Аджагбою (6-0, 5 КО).

    Втім, одразу після стартового гонгу несподівано для всіх просто взяв і покинув межі рингу, вилізши за канати.

    Рефері двобою прийняв рішення дискваліфікувати Харпера - таким чином, у послужному списку Ефе Аджагби з'явилася перша перемога не нокаутом, а дискваліфікацією його опонента.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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