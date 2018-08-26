Боксер втік з рингу від нігерійського нокаутера на першій секунді бою (відео)



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Ефе Аджагба

Доволі дивна ситуація, яка завершилася дискваліфікацією

Американський супертяж Кертіс Харпер (13-6, 9 КО) вийшов на бій з нігерійським нокаутером Ефе Аджагбою (6-0, 5 КО).

Втім, одразу після стартового гонгу несподівано для всіх просто взяв і покинув межі рингу, вилізши за канати.

Рефері двобою прийняв рішення дискваліфікувати Харпера - таким чином, у послужному списку Ефе Аджагби з'явилася перша перемога не нокаутом, а дискваліфікацією його опонента.

Джерело: boxingnews.com.ua