Чемпіон Формули-1 ледь не потрапив в аварію у перший день тестів у новому році (відео)

На боліді у Фернандо Алонсо злетіло колесо

У Барселоні розпочалися зимові тести перед стартом сезону Формули-1 2018 року.

Тести розпочалися із затримкою у 10 хвилин – о 9:10 за місцевим часом. Наразі в Іспанії не найтепліша погода, а ранній старт не обіцяв гарної погоди: на момент початку сесії температура повітря складала лише 5,5 градусів, а траси – 11.

Тому для команд було важливо перш за все перевірити надійність всіх систем, оскільки у такий період вони не могли в повній мірі працювати над продуктивністю.

Наприкінці першої години дворазовий чемпіонат Формули-1 Фернандо Алонсо змушений був призупинити роботу.

Минулого року пілот та його команда McLaren страждали через ненадійність двигуна Honda, але цього сезону вони перейшли на Renault.

Проте проблеми сталися не через мотор, а через кріплення колеса – воно просто злетіло з боліда, й Алонсо вилетів у гравій.

