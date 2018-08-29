Дерев'янченко готується до бою з Джейкобсом в мальовничих горах Колорадо (відео)



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Сергій Дерев'янченко

Українець продовжує підготовку до важливого бою

Перший номер рейтингу IBF в середній вазі українець Сергій Дерев'янченко продовжує підготовку до бою з американцем Деніелом Джекобсом, який відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку.

Наш боксер тренується в мальовничих горах Колорадо.

Спочатку, бій Джейкобс - Дерев'янченко планувався в Юніондейлі 10 листопада, проте поєдинок перенесли і боксери битимуться 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden.

Джерело: boxingnews.com.ua