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    Дерев'янченко готується до бою з Джейкобсом в мальовничих горах Колорадо (відео)

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    Сергій Дерев'янченко - Дерев'янченко готується до бою з Джейкобсом в мальовничих горах Колорадо (відео)
    Сергій Дерев'янченко

    Українець продовжує підготовку до важливого бою

    Перший номер рейтингу IBF в середній вазі українець Сергій Дерев'янченко продовжує підготовку до бою з американцем Деніелом Джекобсом, який відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку.

    Наш боксер тренується в мальовничих горах Колорадо.

    Спочатку, бій Джейкобс - Дерев'янченко планувався в Юніондейлі 10 листопада, проте поєдинок перенесли і боксери битимуться 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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