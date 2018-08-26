Дерліс Гонсалес забив перший гол за «Сантос» (відео)
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Дерліс Гонсалес
Також на рахунку парагвайського півзахисника гольова передача
Орендований у «Динамо» хавбек «Сантоса» Дерліс Гонсалес відзначився дебютним голом за нову команду.
У матчі з клубом «Баія» (2:0) в чемпіонаті Бразилії 25-річний парагваєць провів всі 90 хвилин на полі.
На 57-й хвилині Гонсалес відкрив рахунок у зустрічі (на відео з 1.37), а на 75-й допоміг гольовим пасом Габіголу встановити остаточний рахунок в матчі (на відео з 2.35).
Це четвертий матч для Гонсалеса за «Сантос».
Раніше він вже встиг відзначитися ассистом.
Джерело: ua.tribuna.com