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    Дев'ятирічна українська боксерка приголомшила соцмережі роликом з тренування (відео)

    Дівчинка є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0
    У мережі показали юну спортсменку Кіру Макогоненко з Харкова, яку називають боксером-вундеркіндом. Ролик з тренування Кіри Макогоненко опублікувала Київська федерація боксу у Facebook. Відео з дівчинкою набрало понад 20 тисячі переглядів та більше півтисячі захоплених коментарів. Кіра є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним
    • Сьогодні, 18:37
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    Кіра Макогоненко. Фото: Styler
    Кіра Макогоненко. Фото: Styler

    Дівчинка є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0

    У мережі показали юну спортсменку Кіру Макогоненко з Харкова, яку називають боксером-вундеркіндом.

    Ролик з тренування Кіри Макогоненко опублікувала Київська федерація боксу у Facebook. Відео з дівчинкою набрало понад 20 тисячі переглядів та більше півтисячі захоплених коментарів.

    Кіра є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0. Крім цього, дівчинка займається спортивною гімнастикою.

    «Дівчинка – молодець. Татко, видно, все своє, де недопрацював, у неї вирішив вкласти. А треба воно їй, чи не дуже – час покаже. А поки успіхів і досягнень. І Бог у поміч» – пише у коментарях до відео Олександр Кара.

    Джерело: 24 канал

    бокс Facebook
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