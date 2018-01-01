Дев'ятирічна українська боксерка приголомшила соцмережі роликом з тренування (відео)

Дівчинка є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0

У мережі показали юну спортсменку Кіру Макогоненко з Харкова, яку називають боксером-вундеркіндом. Ролик з тренування Кіри Макогоненко опублікувала Київська федерація боксу у Facebook. Відео з дівчинкою набрало понад 20 тисячі переглядів та більше півтисячі захоплених коментарів. Кіра є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним



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Кіра Макогоненко. Фото: Styler

Дівчинка є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0

У мережі показали юну спортсменку Кіру Макогоненко з Харкова, яку називають боксером-вундеркіндом.

Ролик з тренування Кіри Макогоненко опублікувала Київська федерація боксу у Facebook. Відео з дівчинкою набрало понад 20 тисячі переглядів та більше півтисячі захоплених коментарів.

Кіра є національної чемпіонкою України з боксу з непереможним рекордом 8-0. Крім цього, дівчинка займається спортивною гімнастикою.

«Дівчинка – молодець. Татко, видно, все своє, де недопрацював, у неї вирішив вкласти. А треба воно їй, чи не дуже – час покаже. А поки успіхів і досягнень. І Бог у поміч» – пише у коментарях до відео Олександр Кара.

Джерело: 24 канал