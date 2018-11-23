«Динамо» близьке до підписання контракту із захисником збірної Тунісу (відео)
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Уссама Хаддаді
Гравець виступає у чемпіонаті Франції
Захисник «Діжона» Уссама Хаддаді може продовжити кар'єру в «Динамо».
Про це повідомляє Football Tunisien.
Зазначається, що 26-річний тунісець і його оточення вже зв'язалися з київським клубом щодо трансферу.
У поточному сезоні вихованець туніського «Клуб Афрікен» провів 13 матчів у складі французького клубу, в яких забив один гол і зробив два асисти.
Хаддаді може зіграти в центрі оборони і на лівому фланзі захисту.
Transfermarkt оцінює футболіста, контракт якого з «Діжоном» закінчується влітку 2019 року, в три мільйони євро.
Також на рахунку захисника 14 матчів у складі збірної Тунісу, в тому числі один на Чемпіонаті світу-2018.
Джерело: Tribuna.com