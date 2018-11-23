«Динамо» близьке до підписання контракту із захисником збірної Тунісу (відео)



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Уссама Хаддаді

Гравець виступає у чемпіонаті Франції

Захисник «Діжона» Уссама Хаддаді може продовжити кар'єру в «Динамо».

Про це повідомляє Football Tunisien.

Зазначається, що 26-річний тунісець і його оточення вже зв'язалися з київським клубом щодо трансферу.

У поточному сезоні вихованець туніського «Клуб Афрікен» провів 13 матчів у складі французького клубу, в яких забив один гол і зробив два асисти.

Хаддаді може зіграти в центрі оборони і на лівому фланзі захисту.

Transfermarkt оцінює футболіста, контракт якого з «Діжоном» закінчується влітку 2019 року, в три мільйони євро.

Також на рахунку захисника 14 матчів у складі збірної Тунісу, в тому числі один на Чемпіонаті світу-2018.

Джерело: Tribuna.com