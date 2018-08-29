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    «Динамо» близьке до трансферу 21-річного півзахисника «Мідтьюлланна» (відео)

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    <span>Міккель Дуелунд</span> - «Динамо» близьке до трансферу 21-річного півзахисника «Мідтьюлланна» (відео)
    Міккель Дуелунд

    Також гравець зіграв 14 матчів за молодіжну збірну Данії

    Хавбек «Мідтьюлланна» Міккель Дуелунд незабаром може стати гравцем «Динамо».

    Про це повідомляє Ekstra Bladet.

    Кияни заплатять за 21-річного данця близько 3,5 мільйонів євро.

    «Мідтьюлланн» вже шукає йому заміну.

    Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланна». Цей сезон для нього є п'ятим в основній команді.

    За цей час він провів 109 матчів і забив 22 голи і зробив 15 асистів.

    Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

    21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

    Transfermarkt оцінив його в 1,5 млн євро.

    Зазначимо, що за «Мідтьюлланн» виступає українець Артем Довбик.

    Джерело: Tribuna.com

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