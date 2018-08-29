«Динамо» близьке до трансферу 21-річного півзахисника «Мідтьюлланна» (відео)



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Міккель Дуелунд

Також гравець зіграв 14 матчів за молодіжну збірну Данії

Хавбек «Мідтьюлланна» Міккель Дуелунд незабаром може стати гравцем «Динамо».

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Кияни заплатять за 21-річного данця близько 3,5 мільйонів євро.

«Мідтьюлланн» вже шукає йому заміну.

Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланна». Цей сезон для нього є п'ятим в основній команді.

За цей час він провів 109 матчів і забив 22 голи і зробив 15 асистів.

Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

Transfermarkt оцінив його в 1,5 млн євро.

Зазначимо, що за «Мідтьюлланн» виступає українець Артем Довбик.

Джерело: Tribuna.com