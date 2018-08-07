«Динамо» випробувало «Еден Арену» в Празі перед матчем зі «Славією» (відео)
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Фото: ФК Динамо
У першій частині заняття динамівці також попрацювали в парах з фішками і пограли в квадрат
Футболісти київського «Динамо» випробували смарагдовий газон стадіону «Еден Арена», де ввечері відбудеться гра проти празької «Славії».
В межах тренування 6 серпня після регламентної прес-конференції гравці зробили невелику пробіжку, розминку і розтяжку, інформує прес-служба «Динамо».
У першій частині заняття динамівці також попрацювали в парах з фішками і пограли в квадрат.
Було помітно, що гравці займаються з хорошим настроєм, з азартом і задоволенням.
Нагадаємо, 7 серпня футболісти київського «Динамо» зіграють у Празі перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти чеської «Славії».