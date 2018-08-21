«Динамо» запропонувало два з половиною мільйона євро за форварда «Сент-Етьєна» (відео)



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Роберт Берич

Французький клуб вже шукає заміну форварду

Нападник «Сент-Етьєна» Роберт Берич може продовжити кар'єру в «Динамо».

Про це повідомляє France Football.

Київський клуб запропонував за 27-річного словенця 2,5 мільйона євро.

Французький клуб вже шукає заміну форварду.

Контракт Берича з «Сент-Етьєном» закінчується влітку 2019 го.

Словенець, якого Transfermarkt оцінює в 4,5 мільйона євро, в складі французького клубу провів 61 матч, в яких забив 22 голи і зробив чотири асисти.

Також на його рахунку 14 матчів і один гол за збірну Словенії.

Джерело: ua.tribuna.com