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    «Динамо» запропонувало два з половиною мільйона євро за форварда «Сент-Етьєна» (відео)

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    Роберт Берич - «Динамо» запропонувало два з половиною мільйона євро за форварда «Сент-Етьєна» (відео)
    Роберт Берич

    Французький клуб вже шукає заміну форварду

    Нападник «Сент-Етьєна» Роберт Берич може продовжити кар'єру в «Динамо».

    Про це повідомляє France Football.

    Київський клуб запропонував за 27-річного словенця 2,5 мільйона євро.

    Французький клуб вже шукає заміну форварду.

    Контракт Берича з «Сент-Етьєном» закінчується влітку 2019 го.

    Словенець, якого Transfermarkt оцінює в 4,5 мільйона євро, в складі французького клубу провів 61 матч, в яких забив 22 голи і зробив чотири асисти.

    Також на його рахунку 14 матчів і один гол за збірну Словенії.

    Джерело: ua.tribuna.com

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