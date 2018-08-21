«Динамо» запропонувало два з половиною мільйона євро за форварда «Сент-Етьєна» (відео)
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Роберт Берич
Французький клуб вже шукає заміну форварду
Нападник «Сент-Етьєна» Роберт Берич може продовжити кар'єру в «Динамо».
Про це повідомляє France Football.
Київський клуб запропонував за 27-річного словенця 2,5 мільйона євро.
Французький клуб вже шукає заміну форварду.
Контракт Берича з «Сент-Етьєном» закінчується влітку 2019 го.
Словенець, якого Transfermarkt оцінює в 4,5 мільйона євро, в складі французького клубу провів 61 матч, в яких забив 22 голи і зробив чотири асисти.
Також на його рахунку 14 матчів і один гол за збірну Словенії.
Джерело: ua.tribuna.com