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    «Дніпро» потренувався в Греції перед матчем Кубка Європи FIBA (відео)

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    Фото: БК Дніпро - «Дніпро» потренувався в Греції перед матчем Кубка Європи FIBA (відео)
    Фото: БК Дніпро

    О 19:00 команда Дениса Журавльова почне виїзний поєдинок першого раунду відбору проти грецького «Лавріо»

    Баскетболісти «Дніпра» стартують 20 вересня в кваліфікації Кубка Європи FIBA.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    О 19:00 команда Дениса Журавльова почне виїзний поєдинок першого раунду відбору проти грецького «Лавріо».

    Українці вже встигли кілька разів потренуватися на майданчику суперника.

    Зокрема ввечері напередодні та вранці в день поєдинку.

    Нагадаємо, вже 23 вересня дніпряни гратимуть у Черкасах проти місцевих «Мавп» перший матч Суперкубка України.

    Кубок Європи баскетбол
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