«Дніпро» потренувався в Греції перед матчем Кубка Європи FIBA (відео)
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Фото: БК Дніпро
О 19:00 команда Дениса Журавльова почне виїзний поєдинок першого раунду відбору проти грецького «Лавріо»
Баскетболісти «Дніпра» стартують 20 вересня в кваліфікації Кубка Європи FIBA.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
О 19:00 команда Дениса Журавльова почне виїзний поєдинок першого раунду відбору проти грецького «Лавріо».
Українці вже встигли кілька разів потренуватися на майданчику суперника.
Зокрема ввечері напередодні та вранці в день поєдинку.
Нагадаємо, вже 23 вересня дніпряни гратимуть у Черкасах проти місцевих «Мавп» перший матч Суперкубка України.