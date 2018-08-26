Екс-нападник збірної України з футболу оформив дубль у чемпіонаті Азербайджану (відео)



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Фото: ФК Сабах

У перших трьох зустрічах за «Сабах» 34-річний українець забив чотири голи

Форвард «Сабаха» Марко Девич знову був результативним в чемпіонаті Азербайджану.

В матчі з клубом «Зіре» (2:0) він провів на полі 90 хвилин і оформив дубль.

У перших трьох зустрічах за «Сабах» 34-річний українець забив чотири голи.

Зараз Девич очолює рейтинг кращих бомбардирів чемпіонату Азербайджану.

Екс-гравець «Зорі» і «Олімпіка» Квашук в матчі з «Зірею» теж провів на полі 90 хвилин.

Джерело: ua.tribuna.com