  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Екс-нападник збірної України з футболу оформив дубль у чемпіонаті Азербайджану (відео)

    • Розсилка
    Фото: ФК Сабах - Екс-нападник збірної України з футболу оформив дубль у чемпіонаті Азербайджану (відео)
    Фото: ФК Сабах

    У перших трьох зустрічах за «Сабах» 34-річний українець забив чотири голи

    Форвард «Сабаха» Марко Девич знову був результативним в чемпіонаті Азербайджану.

    В матчі з клубом «Зіре» (2:0) він провів на полі 90 хвилин і оформив дубль.

    У перших трьох зустрічах за «Сабах» 34-річний українець забив чотири голи.

    Зараз Девич очолює рейтинг кращих бомбардирів чемпіонату Азербайджану.

    Екс-гравець «Зорі» і «Олімпіка» Квашук в матчі з «Зірею» теж провів на полі 90 хвилин.

    Джерело: ua.tribuna.com

    рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ