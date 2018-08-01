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    Відео

    Гравці «Динамо» попросили вболівальників підтримати команду у матчі проти «Шахтаря» (відео)

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    Гравці «Динамо» попросили вболівальників підтримати команду у матчі проти «Шахтаря» (відео)

    Клуб опублікував відповідне звернення футболістів

    Футболісти київського «Динамо» звернулися до прихильників клубу напередодні матчу 3-го туру Прем’єр-ліги проти донецького «Шахтаря».

    Зокрема, Микита Бурда зауважив, що команда чекає вболівальників на НСК «Олімпійський», адже «біло-синім» потрібна підтримка.

    «Я хочу, що кожен уболівальник прийшов на стадіон, і переживав саме на арені», - додав Володимир Шепелєв.

    Натомість, Олександра Андрієвський зазначив, що грати на заповненому «Олімпійському» – це щось особливе.

    У відео також були звернення Микола Шапаренка й Артема Бєсєдіна.

    Нагадаємо, поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться у п’ятницю, 3 серпня, у Києві. Початок – о 19:00.

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