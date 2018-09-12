Ганьба збірної Хорватії у матчі Ліги націй: Іспанія шокувала віце-чемпіонів світу (відео)



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Іспанці перемогли вдома з рахунком 6:0

Збірна Іспанії вчинила справжній розгром чинним віце-чемпіонам світу з футболу – збірній Хорватії.

Перший для хорватів офіційний поєдинок після Чемпіонату світу-2018 завершився нищівною поразкою – 0:6.

Відбулося це у матчі 2-го туру Ліги націй УЄФА, яке приймало іспанське місто Ельче.

Таким чином, іспанці одноосібно очолюють групу 4 дивізіону A Ліги націй, маючи у своєму активі шість очок.

Нагадаємо, що у першому турі Іспанія на виїзді завдала поразки збірній Англії.

До Вашої уваги огляд матчу Іспанія – Хорватія:

Дивіться також, як збірна Іспанії громила команду Хорватії у матчі Ліги націй ще після першого тайму.