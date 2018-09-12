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    Ганьба збірної Хорватії у матчі Ліги націй: Іспанія шокувала віце-чемпіонів світу (відео)

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    Іспанці перемогли вдома з рахунком 6:0

    Збірна Іспанії вчинила справжній розгром чинним віце-чемпіонам світу з футболу – збірній Хорватії.

    Перший для хорватів офіційний поєдинок після Чемпіонату світу-2018 завершився нищівною поразкою – 0:6.

    Відбулося це у матчі 2-го туру Ліги націй УЄФА, яке приймало іспанське місто Ельче.

    Таким чином, іспанці одноосібно очолюють групу 4 дивізіону A Ліги націй, маючи у своєму активі шість очок.

    Нагадаємо, що у першому турі Іспанія на виїзді завдала поразки збірній Англії.

    До Вашої уваги огляд матчу Іспанія – Хорватія:

    Дивіться також, як збірна Іспанії громила команду Хорватії у матчі Ліги націй ще після першого тайму.

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