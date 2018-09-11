Збірна Іспанії громить команду Хорватії у матчі Ліги націй (відео)
-
Розсилка
Після першого тайму рахунок уже 3:0
Віце-чемпіони світу, футболісти збірної Хорватії, невдало розпочали свій виступ у новоствореній Лізі націй УЄФА.
«Картаті» лише за перший тайм матчу 2-го туру проти Іспанії примудрилися пропустити три м’ячі.
На 24-й хвилині рахунок відкрив Сауль Ньїгес, а згодом протягом відзначилися Асенсіо та воротар Ловре Калінич, на якого записали автогол.
Зауважимо, що футболіст київського «Динамо» Йосип Пиварич вийшов зі стартових хвилин поєдинку.
До Вашої уваги огляд голів першого тайму:
Нагадаємо, у відборі на Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна України здобула важку перемогу над Андоррою.