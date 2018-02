Головний тренер українця Зінченка влаштував бійку з наставником «Вігана» (відео)

Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був незадоволений вилученням свого футболіста

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола влаштував бійку з наставником «Вігана» Полом Куком в перерві матчу 1/8 фіналу Кубка Англії.

Сутичка сталася після того, як півзахисник «містян» Фабіан Делф отримав червону картку.

Обидва тренери на підвищених тонах почали обговорювати вилучення футболіста, а потім продовжили з'ясовувати стосунки в підтрибунному приміщенні.

Благо, що співробітники «Сіті» швидко розняли тренерів.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» мінімально поступився «Вїгану» (0:1) і вилетів з Кубка Англії.

Зазначимо, що український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко весь матчі провів на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.

Pep Guardiola going after the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off.... pic.twitter.com/IFJ1I1VB9e