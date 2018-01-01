Головний тренер українця Зінченка влаштував бійку з наставником «Вігана» (відео)

Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був незадоволений вилученням свого футболіста

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола влаштував бійку з наставником «Вігана» Полом Куком в перерві матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Сутичка сталася після того, як півзахисник «містян» Фабіан Делф отримав червону картку. Обидва тренери на підвищених тонах почали обговорювати вилучення футболіста, а