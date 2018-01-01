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    Головний тренер українця Зінченка влаштував бійку з наставником «Вігана» (відео)

    Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був незадоволений вилученням свого футболіста
    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола влаштував бійку з наставником «Вігана» Полом Куком в перерві матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Сутичка сталася після того, як півзахисник «містян» Фабіан Делф отримав червону картку. Обидва тренери на підвищених тонах почали обговорювати вилучення футболіста, а
    • Сьогодні, 13:22
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    Хосеп Гвардіола. Фото: Getty Images
    Хосеп Гвардіола. Фото: Getty Images

    Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був незадоволений вилученням свого футболіста

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола влаштував бійку з наставником «Вігана» Полом Куком в перерві матчу 1/8 фіналу Кубка Англії.

    Сутичка сталася після того, як півзахисник «містян» Фабіан Делф отримав червону картку.

    Обидва тренери на підвищених тонах почали обговорювати вилучення футболіста, а потім продовжили з'ясовувати стосунки в підтрибунному приміщенні.

    Благо, що співробітники «Сіті» швидко розняли тренерів.

    Нагадаємо, «Манчестер Сіті» мінімально поступився «Вїгану» (0:1) і вилетів з Кубка Англії.

    Зазначимо, що український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко весь матчі провів на лаві запасних.

    Раніше повідомлялося, що нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.

    Джерело: ua-football.com

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