Головний тренер українця Зінченка влаштував бійку з наставником «Вігана» (відео)
- Сьогодні, 13:22
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Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола був незадоволений вилученням свого футболіста
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола влаштував бійку з наставником «Вігана» Полом Куком в перерві матчу 1/8 фіналу Кубка Англії.
Сутичка сталася після того, як півзахисник «містян» Фабіан Делф отримав червону картку.
Обидва тренери на підвищених тонах почали обговорювати вилучення футболіста, а потім продовжили з'ясовувати стосунки в підтрибунному приміщенні.
Благо, що співробітники «Сіті» швидко розняли тренерів.
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» мінімально поступився «Вїгану» (0:1) і вилетів з Кубка Англії.
Зазначимо, що український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко весь матчі провів на лаві запасних.
Раніше повідомлялося, що нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.
Pep Guardiola going after the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off.... pic.twitter.com/IFJ1I1VB9e— Transfer News (@TransferChecker) 19 февраля 2018 г.
Джерело: ua-football.com