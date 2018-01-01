Зірка «Манчестер Сіті» після поразки свого клубу в 1/8 фіналу Кубка Англії влаштував бійку з фанатом (відео)
- Сьогодні, 10:54
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Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле
Нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.
Аргентинський форвард бурхливо відреагував на слова вболівальника «Вігана» після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, повідомляє ВВС.
Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле.
Гравці команд ще не встигли покинути газон.
Вболівальник гостей підбіг до Агуеро і почав щось викрикувати йому на вухо.
Аргентинець розлютився і спробував вдарити вболівальника.
Ситуацію розрядив захисник «Вігана» Шаєнн Данклі.
Aguero attack fans— Totally Man Utd™ (@Totally_MUFC) 19 февраля 2018 г.
Guardiola attacking coaching staff
City fans tearing up the stadium
City are falling apart and it’s hilarious
pic.twitter.com/HQmWCMdb73
Нагадаємо, «Віган» здобув перемогу з рахунком 1:0, вибивши «Манчестер Сіті» з турніру.
Джерело: Футбол 24