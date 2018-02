Зірка «Манчестер Сіті» після поразки свого клубу в 1/8 фіналу Кубка Англії влаштував бійку з фанатом (відео)

Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле

Нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.

Аргентинський форвард бурхливо відреагував на слова вболівальника «Вігана» після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, повідомляє ВВС.

Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле.

Гравці команд ще не встигли покинути газон.

Вболівальник гостей підбіг до Агуеро і почав щось викрикувати йому на вухо.

Аргентинець розлютився і спробував вдарити вболівальника.

Ситуацію розрядив захисник «Вігана» Шаєнн Данклі.

