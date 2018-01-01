  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Зірка «Манчестер Сіті» після поразки свого клубу в 1/8 фіналу Кубка Англії влаштував бійку з фанатом (відео)

    Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле
    Нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу. Аргентинський форвард бурхливо відреагував на слова вболівальника «Вігана» після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, повідомляє ВВС. Після закінчення поєдинку фанати «Вігана»
    • Сьогодні, 10:54
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле

    Нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу.

    Аргентинський форвард бурхливо відреагував на слова вболівальника «Вігана» після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, повідомляє ВВС.

    Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле.

    Гравці команд ще не встигли покинути газон.

    Вболівальник гостей підбіг до Агуеро і почав щось викрикувати йому на вухо.

    Аргентинець розлютився і спробував вдарити вболівальника.

    Ситуацію розрядив захисник «Вігана» Шаєнн Данклі.

    Нагадаємо, «Віган» здобув перемогу з рахунком 1:0, вибивши «Манчестер Сіті» з турніру.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ