Зірка «Манчестер Сіті» після поразки свого клубу в 1/8 фіналу Кубка Англії влаштував бійку з фанатом (відео)

Після закінчення поєдинку фанати «Вігана» прорвалися на поле

Нападник «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти «Вігана» побився з фанатами господарів матчу. Аргентинський форвард бурхливо відреагував на слова вболівальника «Вігана» після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії, повідомляє ВВС. Після закінчення поєдинку фанати «Вігана»