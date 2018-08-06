Голу-красеня Маліновського «Генку» для перемоги в дербі не вистачило (відео)



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Руслан Маліновський

Маліновський провів на полі весь ігровий час та відзначився шедевральним гольовим ударом зі штрафного

Півзахисник збірної України відзначився забитим м’ячем у другому турі чемпіонату Бельгії поспіль.

Утім, якщо у стартовому турі «Генк» без особливої напруги обіграв на виїзді «Локерен», то цього разу для команди Маліновського все склалося набагато складніше, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У дербі Лімбургу «Генк» розійшовся миром із «Сент-Трюйденом» (1:1), у складі якого 69 хвилин відіграв Роман Безус.

Руслан Маліновський провів на полі весь ігровий час та відзначився шедевральним гольовим ударом зі штрафного метрів із 32-х метрів.

Додамо, що, набравши чотири пункти, «Генк» посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.