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    Гравець «Фенербахче» отримав жахливу травму, впавши на голову після слем-данка (відео)

    Наразі життю баскетболіста нічого не загрожує
    Атакуючий захисник «Фенербахче» Джеймс Нанноллі в 3-й чверті матчу 16-го туру Євроліги проти «Басконії» (79:74) вкрай невдало приземлився після спроби забити слем-данк. Баскетболіст на деякий час втратив свідомість і був терміново доставлений в госпіталь. За попередніми даними гравець може ворушити руками і ногами. Його
    • Сьогодні, 15:53
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    Джеймс Нанноллі. Фото: Getty Images
    Джеймс Нанноллі. Фото: Getty Images

    Наразі життю баскетболіста нічого не загрожує

    Атакуючий захисник «Фенербахче» Джеймс Нанноллі в 3-й чверті матчу 16-го туру Євроліги проти «Басконії» (79:74) вкрай невдало приземлився після спроби забити слем-данк.

    Баскетболіст на деякий час втратив свідомість і був терміново доставлений в госпіталь. За попередніми даними гравець може ворушити руками і ногами. Його життю нічого не загрожує.

    Джерело: basket.com.ua

    баскетбол
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