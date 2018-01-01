Гравець «Фенербахче» отримав жахливу травму, впавши на голову після слем-данка (відео)

Наразі життю баскетболіста нічого не загрожує

Атакуючий захисник «Фенербахче» Джеймс Нанноллі в 3-й чверті матчу 16-го туру Євроліги проти «Басконії» (79:74) вкрай невдало приземлився після спроби забити слем-данк. Баскетболіст на деякий час втратив свідомість і був терміново доставлений в госпіталь. За попередніми даними гравець може ворушити руками і ногами. Його