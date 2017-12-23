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    Гравець збірної України привітав російський клуб з днем народження (відео)

    Російський клуб святкує 7-річчя
    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко привітав російську «Уфу» з днем народження. «Хочу привітати футбольний клуб «Уфа» з днем народження і побажати великих перемог в досягненні своїх цілей! Вперед, «Уфа!», – сказав Зінченко у відеозверненні. Зазначимо, що 23 грудня російському
    • Сьогодні, 15:48
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    Олександр Зінченко
    Олександр Зінченко

    Російський клуб святкує 7-річчя

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко привітав російську «Уфу» з днем народження.

    «Хочу привітати футбольний клуб «Уфа» з днем народження і побажати великих перемог в досягненні своїх цілей! Вперед, «Уфа!», – сказав Зінченко у відеозверненні.

    Зазначимо, що 23 грудня російському клубу виповнилось 7 років.

    До слова, Олександр Зінченко виступав за «Уфу» в 2015-2016 роках.

    Джерело: Футбол 24

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