Гравець збірної України привітав російський клуб з днем народження (відео)
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Олександр Зінченко
Російський клуб святкує 7-річчя
Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко привітав російську «Уфу» з днем народження.
«Хочу привітати футбольний клуб «Уфа» з днем народження і побажати великих перемог в досягненні своїх цілей! Вперед, «Уфа!», – сказав Зінченко у відеозверненні.
Зазначимо, що 23 грудня російському клубу виповнилось 7 років.
До слова, Олександр Зінченко виступав за «Уфу» в 2015-2016 роках.
Джерело: Футбол 24