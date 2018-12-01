Інстинкт Суареса: хавбек «Дербі Каунті» вкусив за шию суперника (відео)
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Бредлі Джонсон відзначився незвичним порушенням у матчі проти «Сток Сіті»
У матчі Чемпіоншипу зустрічались «Сток Сіті» та «Дербі Каунті».
В одному з епізодів хавбек гостей Бредлі Джонсон був незадоволений рішенням арбітра, який зафіксував фол.
Джо Аллен підійшов заспокоїти суперника, але той вкусив його за плече.
Як повідомляє Sky Sports, Джонсон отримав покарання у вигляді дискваліфікації на чотири матчі.
Загалом хавбек пропустить п'ять ігор своєї команди, ще одну через перебір жовтих карток.
Нагадаємо, Луїс Суарес під час Чемпіонату світу-2014 вкусив захисника збірної Італії Джорджо К'єлліні, до того від Суареса постраждав захисник «Челсі» Браніслав Іванович.
А першою жертвою Суареса, ще за часів гри уругвайця за «Аякс», став Отман Баккал.
Джерело: football24.ua