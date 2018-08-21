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    Колишній гравець «Динамо» відзначився дебютним голом у чемпіонаті Білорусі (відео)

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    Бадрі Акубардія - Колишній гравець «Динамо» відзначився дебютним голом у чемпіонаті Білорусі (відео)
    Бадрі Акубардія

    Саме колишній захисник київського «Динамо» та харківського «Геліоса» відкрив рахунок в поєдинку

    В межах 18-го туру чемпіонату Білорусі «Гомель» на виїзді здобув перемогу над мінським «Торпедо» з рахунком 2:1.

    У складі гостей зіграли одразу четверо українців: Батищев, Терещенко, Шаповал і Акубардія, який поповнив склад команди буквально на днях.

    Саме колишній захисник київського «Динамо» та харківського «Геліоса» відкрив рахунок в поєдинку, забивши на 60-й хвилині.

    Українець підключився до атаки і, отримавши м'яч від партнера в карному, сходу пробив у дальній кут воріт.

    Зазначимо, що після даного туру «Гомель» розташовується на дев'ятому рядку в турнірній таблиці, маючи в своєму активі всього 19 очок.

    «Торпедо» ж ділить 14-й рядок з могильовським «Дніпром».

    Джерело: Footboom

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