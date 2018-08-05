Колумбійський боксер Альварес нокаутував росіянина Ковальова (відео)



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Альварес нокаутував Ковальова

Альварес піймав Ковальова важким ударом правою в голову, який відправив росіянина в нокдаун

Колумбійський боксер Елейдер Альварес (24-0, 12 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі, нокаутувавши в сьомому раунді росіянина Сергія Ковальова (32-3-1, 28 КО).

Альварес непогано провів два стартових раунди, однак після цього ініціативою в ринзі заволодів Ковальов.

Так тривало до сьомого раунду, в якому Альварес піймав Ковальова важким ударом правою в голову, який відправив росіянина в нокдаун.

Ковальов піднявся, але Альварес ще двічі відправляв його на настил рингу, і рефері зафіксував перемогу колумбійця нокаутом за 15 секунд до кінця сьомого раунду.

Пропонуємо вашій увазі відео нокдауну і нокауту в бою Елейдер Альварес - Сергій Ковальов:

Для Ковальова це був 14-й титульний бій в кар'єрі, а Альварес вперше бився в статусі претендента на пояс.

Джерело: boxingnews.com.ua