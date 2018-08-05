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    Колумбійський боксер Альварес нокаутував росіянина Ковальова (відео)

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    Альварес нокаутував Ковальова - Колумбійський боксер Альварес нокаутував росіянина Ковальова (відео)
    Альварес нокаутував Ковальова

    Альварес піймав Ковальова важким ударом правою в голову, який відправив росіянина в нокдаун

    Колумбійський боксер Елейдер Альварес (24-0, 12 КО) завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі, нокаутувавши в сьомому раунді росіянина Сергія Ковальова (32-3-1, 28 КО).

    Альварес непогано провів два стартових раунди, однак після цього ініціативою в ринзі заволодів Ковальов.

    Так тривало до сьомого раунду, в якому Альварес піймав Ковальова важким ударом правою в голову, який відправив росіянина в нокдаун.

    Ковальов піднявся, але Альварес ще двічі відправляв його на настил рингу, і рефері зафіксував перемогу колумбійця нокаутом за 15 секунд до кінця сьомого раунду.

    Пропонуємо вашій увазі відео нокдауну і нокауту в бою Елейдер Альварес - Сергій Ковальов:

    Для Ковальова це був 14-й титульний бій в кар'єрі, а Альварес вперше бився в статусі претендента на пояс.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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