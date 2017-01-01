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    Кращі нокаути року за версією The Ring (відео)

    Видання опубліковало ТОП-5 найкращих нокаутів 2017-го року
    Авторитетне боксерське видання The Ring представило п'ятірку найефектніших нокаутів 2017 року. Девід Бенавідес (19-0, 17 КО) - Рохеліо Медіна (38-8, 32 КО): за 11 секунд Бенавідес завдав 15 ударів, а свою нокаутуючу комбінацію завершив серією точних попадань в голову. Майкі Гарсія (37-0, 33 КО) - Деян Златічанін (23-1, 16 КО):
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    Нокаут

    Видання опубліковало ТОП-5 найкращих нокаутів 2017-го року

    Авторитетне боксерське видання The Ring представило п'ятірку найефектніших нокаутів 2017 року.

    Девід Бенавідес (19-0, 17 КО) - Рохеліо Медіна (38-8, 32 КО): за 11 секунд Бенавідес завдав 15 ударів, а свою нокаутуючу комбінацію завершив серією точних попадань в голову.

    Майкі Гарсія (37-0, 33 КО) - Деян Златічанін (23-1, 16 КО): потенційний суперник Василя Ломаченка скористався миттєвим замішанням Златічаніна і розгонистим ударом в щелепу позбавив його непереможеного статусу.

    Джошуа Грір (15-1-1, 7 КО) - Джеймс Сміт (12-1, 7 КО): Грір ідеальним по таймінгу і силі контратакуючим ударом зрубав Сміта і завдав тому першої поразки на профі-рингу.

    Давид Лем'є (38-4, 33 КО) - Кертіс Стівенс (29-6, 21 КО): канадський екс-чемпіон весь бій обробляв корпус Стівенса і таки змусив його зробити фатальний промах. Лівий в щелепу від Лем'є достроково завершив бій.

    Золані Тете (26-3, 21 КО) - Сібонісо Гонья (11-2, 5 КО): на сьомій секунді Тете викинув свій єдиний удар в цьому бою. Гонья ще довго лежав на ринзі, намагаючись зрозуміти, що з ним сталося.

    Джерело: sportarena.com

    бокс
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