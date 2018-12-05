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    Кравець ефектним голом за «Кайсеріспор» відзначив повернення на поле після травми (відео)

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    Артем Кравець (праворуч) - Кравець ефектним голом за «Кайсеріспор» відзначив повернення на поле після травми (відео)
    Артем Кравець (праворуч)

    Це перший матч Артема після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії

    Форвард турецького «Кайсеріспора» Артем Кравець забив за свій клуб після тривалого відновлення від травми.

    Українець вийшов у складі «Кайсеріспора» на початку другого тайму поєдинку Кубку Туреччини проти «Алтая».

    Зазначимо, що це перший матч Артема після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.

    На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.


    «Кайсеріспор» в підсумку переміг з рахунком 2:1.


    Джерело: Футбол 24

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