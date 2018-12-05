Кравець ефектним голом за «Кайсеріспор» відзначив повернення на поле після травми (відео)
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Артем Кравець (праворуч)
Це перший матч Артема після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії
Форвард турецького «Кайсеріспора» Артем Кравець забив за свій клуб після тривалого відновлення від травми.
Українець вийшов у складі «Кайсеріспора» на початку другого тайму поєдинку Кубку Туреччини проти «Алтая».
Зазначимо, що це перший матч Артема після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.
На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.
Kayserispor'un Ukraynalı oyuncusu Artem Kravets'ten klas gol pic.twitter.com/cEaL93ZJMF— Sabah Spor (@sabahspor1) 5 декабря 2018 г.
«Кайсеріспор» в підсумку переміг з рахунком 2:1.
Джерело: Футбол 24