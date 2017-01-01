Кубок України. Останнім півфіналістом став СК «Дніпро-1»
- Вчора, 22:01
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Розсилка
Дніпровський клуб на виїзді переграв ФК «Львів»
Останнім півфіналістом Кубка України з футболу став СК «Дніпро-1», який на виїзді здобув вольову перемогу над ФК «Львів».
Рахунок матчу відкрили господарі поля, сталося це на 23-й хвилині матчу після удару Кисленка. Дніпровський клуб відповів голом Сніжка на 75-й хвилині зустрічі.
У підсумку в основний час команди більше не забили і відправилися на додаткові 30 хвилин овертайму. Вольову перемогу таки здобув «Дніпро», коли на 117-й хвилині матчу перемогу гостям приніс гол Ярослава Поплавки.
Кубок України з футболу
1/4 фіналу
ФК «Львів» (Львів) - СК «Дніпро-1» (Дніпро) 1:2 ДЧ
Голи: 1:0 - Кисленко (23), 1:1 - Сніжко (75), 1:2 - Поплавка (117)