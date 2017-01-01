Кубок України. Останнім півфіналістом став СК «Дніпро-1»

Дніпровський клуб на виїзді переграв ФК «Львів»

Останнім півфіналістом Кубка України з футболу став СК «Дніпро-1», який на виїзді здобув вольову перемогу над ФК «Львів». Рахунок матчу відкрили господарі поля, сталося це на 23-й хвилині матчу після удару Кисленка. Дніпровський клуб відповів голом Сніжка на 75-й хвилині зустрічі. У підсумку в основний час команди більше