Ліга націй. Німеччина - Франція - 0:0. Чинні чемпіони й екс-чемпіони світу зіграли внічию (відео)
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Розсилка
Німці та французи зіграли у нульову, не визначивши сильнішого
Напередодні, у четвер, матчем Німеччина – Франція розпочалася Ліга націй УЄФА у найсильнішому дивізіоні цього новоствореного турніру – у дивізіоні A.
У зустрічі у Мюнхені команди так і не відкрили рахунок – 0:0.
Певна перевага у поєдинку була на боці господарів поля, які більше володіли ініціативою – 53% проти 47%.
Окрім того, німці завдали більше ударів (14-8 загалом і 7-3 в отвір воріт), але скористатися своїми нагодами так і не змогли.
Таким чином, Німеччина та Франція набрали по одному очку у турнірній таблиці. Нідерланди, які також потрапили у дану групу, перший тур пропускали.
До Вашої уваги огляд матчу:
Нагадаємо, збірна України у Лізі націй стартувала з перемоги, здолавши на виїзді Чехію.