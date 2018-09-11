Ліга націй. Португалія перемогла Італію, Туреччина героїчно обіграла Швецію. Інші матчі
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10-го вересня, відбулися матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА
У понеділок, 10-го вересня, відбулися матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА.
Нагадаємо, збірна України у Львові здолала Словаччину.
До Вашої уваги інші результати дня:
Ліга націй УЄФА з футболу
Матчі 2-го туру
Косово - Фарерські Острови 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Зенелі (50), 2:0 - Нухіу (55)
Мальта - Азербайджан 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Аджиус (10, пен), 1:1 - Халілзаде (26)
Швеція - Туреччина 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - Теллін (34), 2:0 - Классон (49), 2:1 - Чалханоглу (51), 2:2 - Акбаба (88), 2:3 - Акбаба (90)
Шотландія - Албанія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Гімшиті (47, авт), 2:0 - Нейсміт (68)
Португалія - Італія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Андре Сілва (48)
Сербія - Румунія 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Мітрович (26), 1:1 - Станчу (48), 2:1 - Мітрович (63), 2:2 - Цукудян (68)
Чорногорія - Литва 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Савич (34, пен), 2:0 - Янкович (36)
Андорра - Казахстан 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - Логвіненко (68), 1:1 - Алаес (85)