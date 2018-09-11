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    Ліга націй. Португалія перемогла Італію, Туреччина героїчно обіграла Швецію. Інші матчі

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    Ліга націй. Португалія перемогла Італію, Туреччина героїчно обіграла Швецію. Інші матчі

    10-го вересня, відбулися матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА

    У понеділок, 10-го вересня, відбулися матчі 2-го туру футбольної Ліги націй УЄФА.

    Нагадаємо, збірна України у Львові здолала Словаччину.

    До Вашої уваги інші результати дня:

    Ліга націй УЄФА з футболу

    Матчі 2-го туру

    Косово - Фарерські Острови 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Зенелі (50), 2:0 - Нухіу (55)

    Мальта - Азербайджан 1:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Аджиус (10, пен), 1:1 - Халілзаде (26)

    Швеція - Туреччина 2:3 (1:0)

    Голи: 1:0 - Теллін (34), 2:0 - Классон (49), 2:1 - Чалханоглу (51), 2:2 - Акбаба (88), 2:3 - Акбаба (90)

    Шотландія - Албанія 2:0 (0:0)

    Голи: 1:0 - Гімшиті (47, авт), 2:0 - Нейсміт (68)

    Португалія - Італія 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Андре Сілва (48)

    Сербія - Румунія 2:2 (1:0)

    Голи: 1:0 - Мітрович (26), 1:1 - Станчу (48), 2:1 - Мітрович (63), 2:2 - Цукудян (68)

    Чорногорія - Литва 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 - Савич (34, пен), 2:0 - Янкович (36)

    Андорра - Казахстан 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 - Логвіненко (68), 1:1 - Алаес (85)

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