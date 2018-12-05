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    Ломаченко спародіював Халка, а потім спустився в метро (відео, фото)

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    Василь Ломаченко - Ломаченко спародіював Халка, а потім спустився в метро (відео, фото)
    Василь Ломаченко

    Українець відвідав кіностудію Marvel і потримав в руках щит Капітана Америка

    Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) відвідав кіностудію Marvel перед боєм з Хосе Педрасою (25-1, 12 КО).

    Українець потримав в руках щит Капітана Америка і спародіював Халка:

    Після цього українець вирушив у нью-йоркське метро, щоб дістатися на відкрите тренування:

    Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.

    На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій дивізіоні.

    Раніше стало відомо, що у наступному році Ломаченко може оскаржити титул за версією IBF.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко IBF WBA WBO
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