Ломаченко спародіював Халка, а потім спустився в метро (відео, фото)
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Василь Ломаченко
Українець відвідав кіностудію Marvel і потримав в руках щит Капітана Америка
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) відвідав кіностудію Marvel перед боєм з Хосе Педрасою (25-1, 12 КО).
Українець потримав в руках щит Капітана Америка і спародіював Халка:
Після цього українець вирушив у нью-йоркське метро, щоб дістатися на відкрите тренування:
Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.
На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій дивізіоні.
Раніше стало відомо, що у наступному році Ломаченко може оскаржити титул за версією IBF.
Джерело: Xsport.ua