Ломаченко спародіював Халка, а потім спустився в метро (відео, фото)



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Василь Ломаченко

Українець відвідав кіностудію Marvel і потримав в руках щит Капітана Америка

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) відвідав кіностудію Marvel перед боєм з Хосе Педрасою (25-1, 12 КО).

Українець потримав в руках щит Капітана Америка і спародіював Халка:

Після цього українець вирушив у нью-йоркське метро, щоб дістатися на відкрите тренування:

Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.

На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій дивізіоні.

Раніше стало відомо, що у наступному році Ломаченко може оскаржити титул за версією IBF.

Джерело: Xsport.ua