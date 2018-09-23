Мадридський «Реал» здобув перемогу у п'ятому турі іспанської Прімери
-
Розсилка
Фото взяте з ресурсу ua-football.com
Заключний суботній матч п'ятого туру між мадридським «Реалом» та «Еспаньйолом» завершився перемогою підопічних Хулена Лопетегі
«Реал» дещо здивував стартовим складом, у якому не знайшлося місця Марсело, Бейлу, Карвахалю та Кроосу – останній взагалі отримав вихідний.
На 43-й хвилині матчу Асенсіо зіграв на добиванні після пострілу Модрича і відкрив рахунок.
Зрештою, матч так і завершився.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 5-го туру
«Реал» - «Еспаньйол» - 1:0
Гол: Асенсіо, 41
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Одріосола, Рамос, Себальос (Васкес, 63), Каземіро, Іско (Льоренте, 79), Модрич, Асенсіо, Бензема (Діас, 60).
«Еспаньйол»: Лопес, Налдо, Віла, Лопес, Ермосо, Марк Рока, Гранеро, П'ятті (Баптістао, 55), Дардер (Санчес, 55), Перес (Гарсія, 70), Іглесіас.«Реал» набрав 13 очок і очолив турнірну таблицю, хоча у «Барселони» є гра в запасі. «Еспаньйол» залишився із сімома очками на шостій сходинці.