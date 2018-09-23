Мадридський «Реал» здобув перемогу у п'ятому турі іспанської Прімери



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Фото взяте з ресурсу ua-football.com

Заключний суботній матч п'ятого туру між мадридським «Реалом» та «Еспаньйолом» завершився перемогою підопічних Хулена Лопетегі

«Реал» дещо здивував стартовим складом, у якому не знайшлося місця Марсело, Бейлу, Карвахалю та Кроосу – останній взагалі отримав вихідний.

На 43-й хвилині матчу Асенсіо зіграв на добиванні після пострілу Модрича і відкрив рахунок.

Зрештою, матч так і завершився.

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матч 5-го туру

«Реал» - «Еспаньйол» - 1:0

Гол: Асенсіо, 41

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Одріосола, Рамос, Себальос (Васкес, 63), Каземіро, Іско (Льоренте, 79), Модрич, Асенсіо, Бензема (Діас, 60).

«Еспаньйол»: Лопес, Налдо, Віла, Лопес, Ермосо, Марк Рока, Гранеро, П'ятті (Баптістао, 55), Дардер (Санчес, 55), Перес (Гарсія, 70), Іглесіас.

«Реал» набрав 13 очок і очолив турнірну таблицю, хоча у «Барселони» є гра в запасі. «Еспаньйол» залишився із сімома очками на шостій сходинці.