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    Мадридський «Реал» здобув перемогу у п'ятому турі іспанської Прімери

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    Фото взяте з ресурсу ua-football.com - Мадридський «Реал» здобув перемогу у п'ятому турі іспанської Прімери
    Фото взяте з ресурсу ua-football.com

    Заключний суботній матч п'ятого туру між мадридським «Реалом» та «Еспаньйолом» завершився перемогою підопічних Хулена Лопетегі

    «Реал» дещо здивував стартовим складом, у якому не знайшлося місця Марсело, Бейлу, Карвахалю та Кроосу – останній взагалі отримав вихідний. 

    На 43-й хвилині матчу Асенсіо зіграв на добиванні після пострілу Модрича і відкрив рахунок.

    Зрештою, матч так і завершився.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 5-го туру

    «Реал» - «Еспаньйол» - 1:0

    Гол: Асенсіо, 41

    «Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Одріосола, Рамос, Себальос (Васкес, 63), Каземіро, Іско (Льоренте, 79), Модрич, Асенсіо, Бензема (Діас, 60).

    «Еспаньйол»: Лопес, Налдо, Віла, Лопес, Ермосо, Марк Рока, Гранеро, П'ятті (Баптістао, 55), Дардер (Санчес, 55), Перес (Гарсія, 70), Іглесіас.

    «Реал» набрав 13 очок і очолив турнірну таблицю, хоча у «Барселони» є гра в запасі. «Еспаньйол» залишився із сімома очками на шостій сходинці. 
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