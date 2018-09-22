Прем'єр-ліга. «Маріуполь» мінімально здолав вдома «Олександрію» (відео)



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Фото взяте з сайту bookmaker-ratings.com.ua

«Маріуполь» відкрив програму дев'ятого туру чемпіонату України перемогою над «Олександрією»

Єдиний гол у матчі було забито вже на восьмій хвилині гри. У воротах олександрійців розписався лідер атак «Маріуполя» Руслан Фомін.

Наприкінці зустрічі Банада міг принести гостям нічию, проте з кількох метрів не влучив у порожні ворота.

Після цієї перемоги команда Олександра Бабича має 10 очок у своєму активі, підопічні Володимира Шарана залишилися із 16-ма балами.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 9-го туру

«Маріуполь» – «Олександрія» – 1:0 (1:0)

Гол, Фомін, 8

«Маріуполь»: Гальчук - Тищенко, Яворський, Биков, Демірі - Ігнатенко, Федорчук - Чурко (Вакула, 62), Мишньов, Зубков (Борячук, 75) - Фомін (Піхальонок, 82)

«Олександрія»: Паньків - Микицей, Бондаренко, Шендрік, Цуріков (Стецьков, 46) - Ковалець, Запорожан, Банада - Полярус (Шастал, 68), Паламар (Сітало, 53), Задерака

Попередження: Ігнатенко, Фомін, Биков – Запорожан