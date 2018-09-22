  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Прем'єр-ліга. «Маріуполь» мінімально здолав вдома «Олександрію» (відео)

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту bookmaker-ratings.com.ua - Прем'єр-ліга. «Маріуполь» мінімально здолав вдома «Олександрію» (відео)
    Фото взяте з сайту bookmaker-ratings.com.ua

    «Маріуполь» відкрив програму дев'ятого туру чемпіонату України перемогою над «Олександрією»

    Єдиний гол у матчі було забито вже на восьмій хвилині гри. У воротах олександрійців розписався лідер атак «Маріуполя» Руслан Фомін.

    Наприкінці зустрічі Банада міг принести гостям нічию, проте з кількох метрів не влучив у порожні ворота.

    Після цієї перемоги команда Олександра Бабича має 10 очок у своєму активі, підопічні Володимира Шарана залишилися із 16-ма балами.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 9-го туру

    «Маріуполь» – «Олександрія» – 1:0 (1:0)

    Гол, Фомін, 8

    «Маріуполь»: Гальчук - Тищенко, Яворський, Биков, Демірі - Ігнатенко, Федорчук - Чурко (Вакула, 62), Мишньов, Зубков (Борячук, 75) - Фомін (Піхальонок, 82)

    «Олександрія»: Паньків - Микицей, Бондаренко, Шендрік, Цуріков (Стецьков, 46) - Ковалець, Запорожан, Банада - Полярус (Шастал, 68), Паламар (Сітало, 53), Задерака

    Попередження: Ігнатенко, Фомін, Биков – Запорожан

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ