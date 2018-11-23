Нападник «Кременчука» продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини (відео)



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Ілля Гончаров Фото: УХЛ

Місяць форвард пробув в оренді в МХК «Динамо»

На адресу Української хокейної ліги надійшло повідомлення від ХК «Кременчук» про розірвання контракту з нападником Іллею Гончаровим.



У складі «містян» форвард провів шість матчів, в яких закинув одну шайбу і заробив показник корисності -1.



25 жовтня по угоді оренди терміном до 23 листопада 2018 року Гончаров перейшов в МХК «Динамо», де встиг зіграти чотири матчі і закинув одну шайбу при корисності -1.

Зазначимо, що Ілля Гончаров вже знайшов собі нову команду - форвард виступатиме в чемпіонаті Туреччини в складі «Буз Адамлар», що йде на другому місці.



