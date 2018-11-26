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    Найбрутальніший нокаут року: Юбенк проти Александрова (відео)

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    Гарлем Юбенк - Найбрутальніший нокаут року: Юбенк проти Александрова (відео)
    Гарлем Юбенк

    Болгарському боксеру знадобилася допомога лікарів

    Виходячи на ринг для бою з болгарським джорніменом Петаром Александровим, племінник знаменитого британського боксера Кріса Юбенка Гарлем Юбенк мав в своєму послужному списку чотири бої на професійному рингу, кожен з яких він виграв, але жодного достроково.

    У його суперника Петара Александрова в активі було три перемоги (дві з яких нокаутом) і чотири поразки, але всі свої бої він програв за очками і жодного разу в своїй кар'єрі не бував навіть в нокдауні.

    Тому, здавалося, що він без проблем повинен пройти повну дистанцію і в бою з Юбенком, який не демонстрував раніше вражаючої ударної міці. Втім, Гарлем просто наглухо «виключив» свого опонента, відправивши його в важкий нокаут одним-єдиним лівим хуком:

    Довелося викликати лікарів, однак за повідомленнями ЗМІ, болгарин не отримав значних пошкоджень і його здоров'ю нічого не загрожує.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс
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