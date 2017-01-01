Одеський боксер Хегай відправив у нокаут у Москві російського супротивника (відео)

Арнольд Хегай вирішив долю зустрічі за кілька секунд до фінального гонгу

Український проспект напівлегкої ваги (до 57,2 кг) Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО) та його російський візаві Валерій Третьяков (11-1, 4 КО) влаштували видовищний бій у Москві, видавши на-гора бійку, у якій перемогу нокаутом у 10-му раунді відсвяткував одесит. З плином раундів, які все більше перетікали із жорсткого боксерського протистояння у бійку,



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Арнольд Хегай

Арнольд Хегай вирішив долю зустрічі за кілька секунд до фінального гонгу

Український проспект напівлегкої ваги (до 57,2 кг) Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО) та його російський візаві Валерій Третьяков (11-1, 4 КО) влаштували видовищний бій у Москві, видавши на-гора бійку, у якій перемогу нокаутом у 10-му раунді відсвяткував одесит.

З плином раундів, які все більше перетікали із жорсткого боксерського протистояння у бійку, поступово вималювалася перевага Хегая – як у точності, так і в ударній потужності, закінчивши все достроково у фінальній трихвилинці.

Українець, який практично всі бої провів у Москві, потужно зачепив супротивника хуком зліва у голову. Третьякова повело, і йому прилетіло ще два бокових у голову, які звалили його у нокаут.

Команди рефері до падіння бійця не було.

Водночас, львівський 40-річний ветеран Віктор Плотников (34-5, 16 КО), який не боксував з травня минулого року, поступився 27-річному російському проспекту напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Сергію Лубковичу (7-0, 6 КО), який не проявив у цьому конкретному протистоянні якостей по-справжньому перспективного боксера.

Львів'янин за кілька тижнів до бою погодився замінити італійця Мікеле Ді Рокко, який відмовився від приїзду.

У 7-му раунді Віктор отримав неприємне розсічення, через що бою зупинили у перерві між 8-м і 9-м раундами. На суддівських записках на той момент лідирував росіянин.

Джерело: vringe.com