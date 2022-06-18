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    Кримінал

    На Харківщині чоловік поглумився над гербом України (фото)

    Чоловік зі своїми знайомими розірвав герб на шматки - На Харківщині чоловік поглумився над гербом України (фото)

    Чоловік зі своїми знайомими розірвав герб на шматки

    фото: Харківська обласна прокуратура

    Чоловіку повідомлено про підозру за фактом наруги над державним символом

    14 червня у смт Шевченкове Куп‘янського району Харківщини чоловік вчинив публічну наругу над державним символом України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За даними слідства, чоловік перебував біля дошки пошани почесних громадян смт Шевченкове. З особливим цинізмом він спільно зі своїм знайомим зірвав малий Державний Герб України, розриваючи його на частини. Після цього чоловіки кинули їх на землю, тим самим спаплюжуючи честь та гідність державного символу України. Їхній спільний знайомий знімав злочин на відео.

    За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру громадянину за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України).

    Інші фігуранти кримінального провадження наразі встановлюються.

    Досудове розслідування здійснюється Куп’янським районним відділом поліції Головного Управління Нацполіції в Харківській області.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Харківщина Україна окупація герб #stoprussia
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    На Харківщині чоловік поглумився над гербом України (фото)