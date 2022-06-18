Росія сказилася через передачу Україні радянського озброєння: погрожує знищувати

Віцепрем'єр Росії заявив, що його країна буде знищувати радянську техніку під час її транспортування

В Росії обурені тим, що європейські союзники України передають нашим захисникам радянське озброєння. Погрожують знищувати його під час транспортування до фронту. Про це повідомляє Swissinfo.

За словами віцепрем'єра Росії Юрія Борисова, передача техніки радянського й російського виробництва є порушенням міжнародних зобов'язань.

«Ці країни зухвало порушують усі міжнародні зобов'язання, тому що постачання озброєння зазвичай передбачає заборону на передачу цієї техніки третій стороні», – заявив Борисов.

Також Борисов пригрозив тим, що Росія буде знищувати техніку під час її транспортування до лінії фронту.

«Країни НАТО буквально пилососять з усієї Європи, що ще ми за радянських часів постачали до країн Варшавського договору – різне озброєння збирають, ремонтують, передають ЗСУ, запасні частини теж. Що з цим робити? Будемо жити, боротимемося, знищуватимемо цю техніку ще до вступу до лінії фронту», – зазначив віцепрем'єр.

За даними Wall Street Journal, Велика Британія по всьому світу розшукує радянську зброю через представників міноборони та своїх військових аташе. Як сказав британський міністр оборони Бен Воллес, часто з'ясовується, що в тих самих країнах таку ж зброю шукають і російські представники. Радянська чи російська зброя є в арміях 23 країн.

Відомо, що постачання старих радянських озброєнь – міра вимушена, це допоможе українцям вистояти, поки вони освоюватимуть нову техніку.

В Україні є своя артилерія, але вона переважно ще радянського виробництва. На озброєнні ЗСУ – пускові ракетні установки «Град», а також далекобійні «Урагани» та «Смерчі». Є також самохідки «Мста-С», «Гіацинт-С», «Акація», «Гвоздика» та важкі 203-міліметрові САУ «Піон», яких зовсім небагато. Також у військових ще з радянських часів залишилися на озброєнні звичайні гаубиці «Мста», «Гіацинт», Д-20 та Д-30.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, американська зброя в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо – вересень.