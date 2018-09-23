Партнер Кравця забив фантастичний гол з центру поля за «Луго»



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Фото взяте з сайту ukrinform.ua

«Луго» здобув другу поспіль виїзну перемогу та піднявся в таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії

Захисник збірної України Василь Кравець вийшов у стартовому складі. Його команда перемогла «Сарагосу» з рахунком 2:0. Перший гол гості забили з центра поля. Відзначився 33-річний півзахисник Карлос Піта. Команда українця вийшла на 12-е місце (7 очок). Сарагоса – шоста (8 балів).

Кравець відіграв 63 хвилини на позиції лівого оборонця, після чого був замінений.

Екс-гравець львівських «Карпат» ледь не відзначився красивим голом зі штрафного, а потім отримав пошкодження. Коли він залишав поле, стадіон «Сарагоси» Ромареда вигукував образливі слова на його адресу – вболівальники продемонстрували, що не все вміють гідно програвати.







Джерело: football24.ua