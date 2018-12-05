Петров, Толстушко і Кисельов - найкращі гравці Української хокейної ліги в листопаді (відео)



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Микола Кисельов Фото: УХЛ

Найкращим форвардом місяці став інший представник «Кременчука» Микола Кисельов

Українська хокейна ліга продовжує традицію щомісячного вручення нагород найкращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги.

Нагадаємо, що індивідуальні призи отримують найкращий воротар, найкращий захисник і найкращий нападник за підсумками кожного місяця.

Окремою нагороди удостоюється автор найбільш красивої закинутої шайби.

Найкращим воротарем листопада став представник херсонського «Дніпра» Олег Петров.

У шести матчах голкіпер пропустив 8 шайб, заробивши коефіцієнт надійності 1.37 і відбивши 95,7% кидків. 2 зустрічі з 6 стали «сухими» для воротаря «Дніпра».

Найкращим гравцем лінії оборони став Всеволод Толстушко з «Кременчука». У восьми матчах захисник набрав 4 (1 + 3) очки при показнику корисності +7.

Добре проявив себе Толстушко в матчах проти прямих конкурентів - «Дніпра» і «Донбасу», заробивши по результату трьох зустрічей з ними корисність +1.

Найкращим форвардом місяці став інший представник «Кременчука» Микола Кисельов.

Нападник ударно провів листопад, набравши в семи матчах 11 (6 + 5) очок. Особливо видатною для Кисельова стала гра проти «Дніпра», що завершилася перемогою «містян» (5: 4) - там форвард взяв участь у всіх шайбах своєї команди, оформив хет-трик і зробив дві результативні передачі.

Автором найбільш красивою закинутої шайби в листопаді став нападник «Дніпра» Кирило Бондаренко.

Після кидка Сергія Афанасьєва шайба зрикошетила від воротаря, і Кирило Бондаренко, будучи в оточенні захисників команди суперника, в повітрі підбив ігровий снаряд прямо над плечем голкіпера: