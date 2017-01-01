Роналду виграв п'ятий «Золотий м'яч»

За цим показником португалець зрівнявся з Мессі

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду став найкращим футболістом року за версією France Football. 32-річний форвард збірної Португалії отримав вже свій п'ятий «Золотий м'яч» в кар'єрі і зрівнявся за цим показником з нападником «Барселони» Ліонелем Мессі. Зазначимо, що за останні 10 років ніхто, окрім Роналду і



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За цим показником португалець зрівнявся з Мессі

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду став найкращим футболістом року за версією France Football.

32-річний форвард збірної Португалії отримав вже свій п'ятий «Золотий м'яч» в кар'єрі і зрівнявся за цим показником з нападником «Барселони» Ліонелем Мессі.

Зазначимо, що за останні 10 років ніхто, окрім Роналду і Мессі не отримував «Золоті м'ячі».

Церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі відбулася на Ейфелевій вежі в Парижі.

Роналду до цього ставав володарем «Золотого м'яча» в 2008-му, 2013-му, 2014-му і 2016-му роках.

Нагадаємо, в жовтні Роналду був визнаний кращим футболістом 2017 року за версією Міжнародної федерації футболу.

Португалець випередив нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «ПСЖ» Неймара.

У 2017 році в складі «Реала» португалець виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів.