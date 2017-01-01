Роналду виграв п'ятий «Золотий м'яч»
- Сьогодні, 21:28
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За цим показником португалець зрівнявся з Мессі
Нападник «Реала» Кріштіану Роналду став найкращим футболістом року за версією France Football.
32-річний форвард збірної Португалії отримав вже свій п'ятий «Золотий м'яч» в кар'єрі і зрівнявся за цим показником з нападником «Барселони» Ліонелем Мессі.
Зазначимо, що за останні 10 років ніхто, окрім Роналду і Мессі не отримував «Золоті м'ячі».
Церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі відбулася на Ейфелевій вежі в Парижі.
Роналду до цього ставав володарем «Золотого м'яча» в 2008-му, 2013-му, 2014-му і 2016-му роках.
Нагадаємо, в жовтні Роналду був визнаний кращим футболістом 2017 року за версією Міжнародної федерації футболу.
Португалець випередив нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «ПСЖ» Неймара.
У 2017 році в складі «Реала» португалець виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів.
Cristiano Ronaldo Ballon d’Or @francefootball 2017 ! #BallondOr pic.twitter.com/XbPS7anVRL— France Football (@francefootball) 7 декабря 2017 г.