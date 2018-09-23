  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Шахтар» легко обіграв «Чорноморець» (відео)

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту football.ua - «Шахтар» легко обіграв «Чорноморець» (відео)
    Фото взяте з сайту football.ua

    «Гірники» відвантажили три сухих м'ячі у ворота одеситів

    Донецький «Шахтар» у межах дев'ятого туру чемпіонату України впевнено переміг одеський  «Чорноморець».  Голи у ворота Літовченка відправили Мораес і Тайсон. Ще один гол влетів у ворота гостей від свого ж захисника, відзначився Трубочкін.

    Прем'єр ліга України з футболу.

    Матч 9-го туру

    «Шахтар» - «Чорноморець»,  3-0
    Голи: Мораес, 58, Трубочкін, 60 (авт.), Тайсон, 82

    Шахтар: Шевченко - Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) - Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрік, 78) - Мораес.

    Чорноморець: Литовченко - Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін - Савченко, Мусолітін - Леонов (Татарка, 83), Бабенко, Чорній (Норенков, 73) - Коваль (Штогрин, 64).

    Попередження: Мораес, Майкон - Рижук, Бабенко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Шахтар» ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ