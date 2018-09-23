«Шахтар» легко обіграв «Чорноморець» (відео)
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«Гірники» відвантажили три сухих м'ячі у ворота одеситів
Донецький «Шахтар» у межах дев'ятого туру чемпіонату України впевнено переміг одеський «Чорноморець». Голи у ворота Літовченка відправили Мораес і Тайсон. Ще один гол влетів у ворота гостей від свого ж захисника, відзначився Трубочкін.
Прем'єр ліга України з футболу.
Матч 9-го туру
«Шахтар» - «Чорноморець», 3-0
Голи: Мораес, 58, Трубочкін, 60 (авт.), Тайсон, 82
Шахтар: Шевченко - Бутко (Данченко, 83), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко (Кайоде, 70) - Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрік, 78) - Мораес.
Чорноморець: Литовченко - Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін - Савченко, Мусолітін - Леонов (Татарка, 83), Бабенко, Чорній (Норенков, 73) - Коваль (Штогрин, 64).
Попередження: Мораес, Майкон - Рижук, Бабенко.