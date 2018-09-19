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    «Шахтар» U-19 програв «Гоффенгайму» в стартовому матчі юнацької Ліги УЄФА (відео)

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    Фото: ФК Шахтар - «Шахтар» U-19 програв «Гоффенгайму» в стартовому матчі юнацької Ліги УЄФА (відео)
    Фото: ФК Шахтар

    Юнацька команда «Шахтаря» стартувала з поразки

    «Шахтар» U-19 почав виступ у груповому етапі юнацької Ліги УЄФА з поразки від «Гоффенгайма» U-19 - 1:2.

    У доданий до першого тайму час Доменіко Альберіко відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті.

    На 61-й хвилині Енес Тублук подвоїв перевагу.

    Андрій Кулаков на 74-й хвилині скоротив відставання в рахунку після розіграшу кутового.

    Зустріч пройшла на НТБ «Металіст».

    Матч основних команд відбудеться о 19.55.

    Юнацька Ліга УЄФА з футболу

    Груповий етап

    «Шахтар» - «Гоффенгайм» 1:2 (0:1)

    Голи: 0:1 - Альберіко (45), 0:2 - Тублук (61), 1:2 - Кулаков (74)

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