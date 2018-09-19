«Шахтар» U-19 програв «Гоффенгайму» в стартовому матчі юнацької Ліги УЄФА (відео)
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Фото: ФК Шахтар
Юнацька команда «Шахтаря» стартувала з поразки
«Шахтар» U-19 почав виступ у груповому етапі юнацької Ліги УЄФА з поразки від «Гоффенгайма» U-19 - 1:2.
У доданий до першого тайму час Доменіко Альберіко відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті.
На 61-й хвилині Енес Тублук подвоїв перевагу.
Андрій Кулаков на 74-й хвилині скоротив відставання в рахунку після розіграшу кутового.
Зустріч пройшла на НТБ «Металіст».
Матч основних команд відбудеться о 19.55.
Юнацька Ліга УЄФА з футболу
Груповий етап
«Шахтар» - «Гоффенгайм» 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Альберіко (45), 0:2 - Тублук (61), 1:2 - Кулаков (74)