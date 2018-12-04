Собака врятував ворота аргентинської команди після помилки голкіпера (відео)



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Неймовірний епізод стався у матчі чемпіонату Аргентини з футболу

Курйозний випадок стався у матчі третього аргентинського дивізіону, в якому зустрічалися команди «Хувентуд Унідо» та «Дефенсорес де Бельграно».

В одному з епізодів голкіпер «Дефенсорес» забрав м'яч у руки і попрямував до меж штрафного майданчика, щоб вибити його у поле й організувати контратаку своєї команди.

Однак він не помітив, що йому перешкоджає футболіст «Хувентуд Унідо». Суперник виставив вперед ногу, від якої м'яч спочатку відскочив йому у корпус, а потім полетів у бік воріт, які до того моменту залишилися порожніми.

Врятував «Дефенсорес» пес, який несподівано вибіг на поле, і від якого футбольний снаряд відскочив за лицьову лінію.

El perro arquero. Las cosas hermosas del fútbol. pic.twitter.com/gHx0DiT2GM — BORJA (@donborji) 4 грудня 2018 р.

Нагадаємо, ведучого церемонії звинуватили у домаганнях до першої володарки «Золотого м'яча» .

Джерело: Чемпионат.com