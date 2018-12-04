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    Собака врятував ворота аргентинської команди після помилки голкіпера (відео)

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    Собака врятував ворота аргентинської команди після помилки голкіпера (відео)

    Неймовірний епізод стався у матчі чемпіонату Аргентини з футболу

    Курйозний випадок стався у матчі третього аргентинського дивізіону, в якому зустрічалися команди «Хувентуд Унідо» та «Дефенсорес де Бельграно».

    В одному з епізодів голкіпер «Дефенсорес» забрав м'яч у руки і попрямував до меж штрафного майданчика, щоб вибити його у поле й організувати контратаку своєї команди.

    Однак він не помітив, що йому перешкоджає футболіст «Хувентуд Унідо». Суперник виставив вперед ногу, від якої м'яч спочатку відскочив йому у корпус, а потім полетів у бік воріт, які до того моменту залишилися порожніми.

    Врятував «Дефенсорес» пес, який несподівано вибіг на поле, і від якого футбольний снаряд відскочив за лицьову лінію.

    Нагадаємо, ведучого церемонії звинуватили у домаганнях до першої володарки «Золотого м'яча» .

    Джерело: Чемпионат.com

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