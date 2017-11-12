ТОП-10 кращих моментів «Мотора» в Лізі чемпіонів-2017

У 10 матчах команда зазнала лише однієї поразки

У 2017-му році український «Мотор» підтвердив свої наміри увійти в число кращих гандбольних клубів Європи. Запорожці запросили перспективного польського тренера, оновили склад і зуміли в Лізі чемпіонів виконати перше завдання - вийшли з групи. У 10 матчах команда зазнала лише однієї поразки і з другого місця турнірної таблиці



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Гандбольний «Мотор»

У 10 матчах команда зазнала лише однієї поразки

У 2017-му році український «Мотор» підтвердив свої наміри увійти в число кращих гандбольних клубів Європи.

Запорожці запросили перспективного польського тренера, оновили склад і зуміли в Лізі чемпіонів виконати перше завдання - вийшли з групи.

У 10 матчах команда зазнала лише однієї поразки і з другого місця турнірної таблиці пробилася в стикового раунд плей-офф. Але запам'яталися не тільки результати, а й багато ефектних моменти за участю гравців «Мотора».

Десятка кращих з них - в нашому рейтингу.

10. Олексій Шинкель

Білоруський велетень «Мотора» Олексій Шинкель (зріст 210 см) до фінішу групового турніру ЛЧ 2017/2018 остаточно позбувся скромності на майданчику. У грі проти «Монпельє» він сміливо пішов на захист французів, витримав удар по голові і забив гол, який організатори Ліги чемпіонів віднесли до числа кращих в 10-му турі.

9. Євген Буйненко

У гандболі потрібно бути уважними до останньої секунди, навіть якщо суперник далеко від воріт. Про це своїм голом з 14 метрів нагадав «моторівець» Євген Буйненко. М'яч влетів у ворота з сиреною після першого тайму.

8. Артем Козакевич

Запаморочливий стрибок Артема Козакевича за м'ячем, який летів у незахищені ворота «Мотора» в поєдинку проти «Монпельє», врятував команду від голу. І хоча Козакевич не воротар, але його сейв потрапив у воротарський рубрику - ТОП-5 кращих порятунків тижня Ліги чемпіонів.

7. Борис Пухівський

Борис Пухівський в нинішньому сезоні змінив апмлуа, але зберіг колишній натиск і самовідданість. У грі з «Бешикташем» лідер «Мотора» забив після того, як його збили футбольним підкатом.

6. Антон Терехов

У переможному матчі «Мотора» проти македонського «Металурга» найбільш видовищними стали моменти з сейвами Антона Терехова. Воротар відбив два семиметрових і багаторазово виручав свою команду. Дивимося і насолоджуємося.

5. Сергій Шельменко

Доля матчів «Мотора» неодноразово вирішувалася на останніх секундах. Уникнути поразки у виїзному поєдинку проти «Чеховських ведмедів» дозволив вбивчий кидок капітана Сергія Шельменка.

4. Захар Денисов

Захар Денисов проводить свій кращий сезон в «Моторі». При всій своїй універсальності, Денисов насамперед лівий крайній. Зразок його майстерності - гол в ворота македонського «Металурга». До цього Захар замучив воротаря кидками в ближній кут, а коли голкіпер закрив популярний напрям, українець закрутив м'яч під дальню штангу.

3. Айденас Малашінскас

Випередивши на два голи Бориса Пухівського, кращим снайпером «Мотора» на груповому етапі Ліги чемпіонів став Айденас Малашінскас. До ігрової манери технічного литовця, здається, неможливо пристосуватися. «Спортингу» Малашіснкас забив після одного з коронних фінтів, який дозволив на мить випередити захисника і вирватися на позицію для кидка.

2. Борис Пухівський

Нестримний Борис Пухівський в останньому матчі групового турніру - проти «Монпельє» - закинув 8 м'ячів, в тому числі, на його рахунку переможний гол - на останніх секундах поєдинку.

1. Антон Терехов

Перший в кар'єрі вихід на майданчик в матчах гандбольної Ліги чемпіонів для голкіпера «Мотора» Антона Терехова, однозначно, запам'ятається на все життя. Українець дебютував у важкій виїзній грі проти «Чеховських ведмедів» і його сейв відразу ж потрапив в число кращих в Лізі чемпіонів. Точніше, мова про подвійний порятунок, адже Терехов вийшов на семиметровий і зумів ефектно відбити як саме пенальті, так і добивання.

Переглянути дабл-сейв Антона Терехова можна за посиланням.

Джерело: xsport.ua