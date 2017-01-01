У американського баскетболіста зупинилося серце під час матчу (відео)

За останніми даними, баскетболіст знаходиться в свідомості

Захисник команди Університету Південної Кароліни Тай Соломон був реанімований після зупинки серця прямо під час матчу Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Інцидент стався в першій половині матчу між командами університетів Південної Кароліни і Північної Кароліни. Соломон раптово втратив свідомість і впав з лавки запасних. Один з



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За останніми даними, баскетболіст знаходиться в свідомості

Захисник команди Університету Південної Кароліни Тай Соломон був реанімований після зупинки серця прямо під час матчу Національної асоціації студентського спорту (NCAA).

Інцидент стався в першій половині матчу між командами університетів Південної Кароліни і Північної Кароліни.

Соломон раптово втратив свідомість і впав з лавки запасних. Один з тренерів команди Тайлер Лонг провів гравцю непрямий масаж серця.

Пізніше Соломон був доставлений в лікарню. За останніми даними, баскетболіст знаходиться в свідомості, а його стан оцінюється як задовільний.

Гра продовжилася після 40-хвилинної затримки і завершилася перемогою команди Північної Кароліни з рахунком - 103:71.

Джерело: Р-Спорт