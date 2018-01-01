У півфінальному матчі Кубку англійської ліги «Челсі» та «Арсенал» голів не забили (відео)
- Сьогодні, 09:30
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Розсилка
Фото: ФК Челсі
Матчі-відповіді пройдуть 23 і 24 січня.
У першому півфіналі Кубка англійської ліги «Арсенал» в гостях зіграв внічию проти «Челсі» (0:0).
Нагадаємо, у іншому півфіналі «Манчестер Сіті» Олександра Зіченка переграв «Брістоль Сіті».
Кубок англійської ліги з футболу
Півфінал
Перший матч
«Челсі» - «Арсенал» 0:0
«Челсі»: Куртуа, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес, Азар (Бакайоко, 84), Фабрегас, Канте, Дрінквотер (Вілліан, 68), Алонсо, Мората (Батшуаї, 87).
«Арсенал»: Оспіна, Мустафі, Голдінг, Бельєрін, Чемберс, Вілшер (Ель-Ненні, 57), Мейтленд-Найлз, Джака, Івобі, Велбек, Ляказетт (Санчес, 66).
Попередження: Джака (51), Канте (79), Ель-Ненні (86)
Матчі-відповіді пройдуть 23 і 24 січня.