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    У півфінальному матчі Кубку англійської ліги «Челсі» та «Арсенал» голів не забили (відео)

    Матчі-відповіді пройдуть 23 і 24 січня.
    У першому півфіналі Кубка англійської ліги «Арсенал» в гостях зіграв внічию проти «Челсі» (0:0). Нагадаємо, у іншому півфіналі «Манчестер Сіті» Олександра Зіченка переграв «Брістоль Сіті». Кубок англійської ліги з футболу Півфінал Перший матч «Челсі» - «Арсенал»
    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка
    Фото: ФК Челсі
    Фото: ФК Челсі

    Матчі-відповіді пройдуть 23 і 24 січня.

    У першому півфіналі Кубка англійської ліги «Арсенал» в гостях зіграв внічию проти «Челсі» (0:0).

    Нагадаємо, у іншому півфіналі «Манчестер Сіті» Олександра Зіченка переграв «Брістоль Сіті».

    Кубок англійської ліги з футболу

    Півфінал

    Перший матч

    «Челсі» - «Арсенал» 0:0

    «Челсі»: Куртуа, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Мозес, Азар (Бакайоко, 84), Фабрегас, Канте, Дрінквотер (Вілліан, 68), Алонсо, Мората (Батшуаї, 87).

    «Арсенал»: Оспіна, Мустафі, Голдінг, Бельєрін, Чемберс, Вілшер (Ель-Ненні, 57), Мейтленд-Найлз, Джака, Івобі, Велбек, Ляказетт (Санчес, 66).

    Попередження: Джака (51), Канте (79), Ель-Ненні (86)

    Матчі-відповіді пройдуть 23 і 24 січня.

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