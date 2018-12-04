У Москві знайшли мертвим футболіста «Локомотива» (відео)



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Олексій Ломакін

Спортсмен випивав з другом спиртні напої, після чого не повернувся додому

Нападник молодіжної команди «Локомотива» Олексій Ломакін, який перестав виходити на зв'язок в минулі вихідні, знайдений мертвим.

Тіло 18-річного футболіста виявили в неділю, 2 грудня, в Москві, повідомляє телеканал 360 з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Раніше мати Ломакіна звернулася в поліцію з проханням встановити місцезнаходження сина.

У минулу п'ятницю гравець поїхав на процедури в ДЦ ФК «Локомотив» і після проведеної там ночі пропав, переставши відповідати на дзвінки.

Телефон футболіста з'явився в мережі 2 грудня. Як виявилося, Ломакін забув його в таксі, в якому їхав разом з другом Іваном. Мати дізналася у нього, що вони разом вживали алкогольні напої, але згадати, де саме вони проводили час, Іван не зміг.

Олексій Ломакін є вихованцем академії «Локомотива». В системі клубу він знаходиться з 2007 року.

У поточному сезоні Ломакін, який виступає на позиції правого нападника, провів три матчі в молодіжній першості.

У мережі вже з'явилося відео з місця загибелі півзахисника.

На кадрах відеоспостереження видно, як футболіст йде один до річці Городня на півдні Москви, втрачає куртку і падає. Ломакіна допомогла знайти лисиця, яка витягла куртку на стежку.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакіна, це помітили правоохоронці, які неподалік натрапили на тіло самого футболіста», - повідомляє джерело в правоохоронних органах.

В даний момент ведеться слідство, призначено судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Джерело: Сегодня