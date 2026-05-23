Україна розгромила Чорногорію і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з сокки

Артем Худолєєв
У чвертьфіналі українці зійдуться з Іспанією

Збірна України з сокки вийшла до чвертьфіналу Євро-2026, матчі якого відбудуться вже сьогодні, 23 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат Європи із сокки. 1/8 фіналу

Україна – Чорногорія 3:0 (1:0) 

  • Голи: Росс (8), Гошкодеря (26), Росс (39).

У чвертьфіналі, який розпочнеться о 23:00 за київським часом, «синьо-жовті» зійдуться з Іспанією.

Склад збірної України

Воротарі: Роман Пазенко, Олександр Пославський. Польові гравці: Сергій Максимець, Сергій Гибало, Антон Росс, Дмитро Мельничук, Євген Мельничук, Микита Комісар, Віталій Кузьмак, Кирило Дучєв, Олександр Козін, Іван Григорʼєв, Владислав Сокол, Віталій Гошкодеря, Денис Ярич. 

Головний тренер: Михайло Шевченко. Асистент головного тренера: Святослав Марканич.

Що таке сокка

Сокка (англ. Socca) – командна  спортивна гра з м'ячем, різновид  футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт – 2×5 м.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
