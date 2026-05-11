«Трабзонспор» зачекався на рішення півзахисника збірної України – інсайдер

glavcom.ua
Руслан Маліновський обиратиме з двох варіантів
фото: ФК «Дженоа»

Гранд запропонував українцю тривалий контракт

Турецький «Трабзонспор» очікує відповіді щодо переходу від хавбека італійського «Дженоа» Руслана Маліновського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Чорноморські шторми» прагнуть підписати українця в міжсезоння. Влітку Маліновський стане вільним агентом. «Трабзонспор» запропонував півзахиснику контакт на три роки.

Водночас «Дженоа» зацікавлений у продовженні співпраці з Маліновським. Проте, «грифони» дають українцю коротший контракт. Перемовини сторін щодо пролонгації нібито зайшли в глухий кут.

Маліновський у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і три результативні передачі. До Генуї хавбек перебрався перед кампанією 2023/24.

Чим відомий Руслан Маліновський

Уродженець Житомира, за місцеве «Полісся» виступав на дитячо-юнацькому рівні. Далі перебував у структурі донецького «Шахтаря», але пробився лише в третю команду «гірників».

У дорослий футбол потрапив у складі «Севастополя» у Першій лізі в кампанії 2012/13. Пізніше віддав 2,5 роки луганській «Зорі». Посеред сезону 2015/16 перебрався в бельгійський «Генк». Пізніше захищав кольори «Аталанти» з Бергамо та французького «Марселя». Став чемпіоном Бельгії та дійшов до фіналу Кубка Італії.

У збірній України дебютував у 2015 році. З тих пір провів 70 поєдинків за «синьо-жовтих», у яких оформив 10 м'ячів. Узяв участь в двох чемпіонатах Європи.

Українці в «Трабзонспорі»

Наразі кольори команди захищають двоє українців – оборонець Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков. Компанію їм донедавна складав форвард Данило Сікан, але взимку перейшов у бельгійський «Андерлехт».

Ще четверо українців виступали за «Трабзонспор» у 90-х. Піонерами стали голкіпер Віктор Гришко та півзахисник Юрій Шелепницький, які переїхали на інший берег з одеського «Чорноморця». Згодом до них приєднався нападник Сергій Гусєв. У сезоні 1998/99 там грав хавбек Юрій Калітвінцев.

До слова, екскерманич збірної України Сергій Ребров знайшов собі новий клуб у Європі. Вітчизняний фахівець отримав пропозицію з Греції. Там на нього націлився афінський «Панатінаїкос».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

